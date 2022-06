Lehmanns Gastronomie : Gastronomen gewähren per Video Einblick in ihre Großküche in Dransdorf

Betriebsleiter Oliver Pudimat (links) mit Geschäftsführer Stefan Lehmann. Foto: Stefan Hermes

Dransdorf Mehr als 15.000 Essen werden an jedem Werktag in den Küchen von Lehmanns Gastronomie in Dransdorf zubereitet. Das Besondere: Per Livestream haben Interessierte die Möglichkeit, die Köche aus einer der Küchen bei der Arbeit zu beobachten.