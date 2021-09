Laurentiuskirche in Bonn-Lessenich : Gefällte Eibe bleibt Zankapfel

Lessenich Kirchenvorstand der Thomas-Morus-Gemeinde hält die Fällung einer Eibe vor einem Jahr für unvermeidlich. Allerdings sei der Baum nicht krank gewesen. Ein Landschaftsarchitekt hält aber dagegen.

Das Schicksal der stattlichen alten Eibe vor der Laurentiuskirche in Lessenich erregt auch ein Jahr nach deren Fällung weiter die Gemüter. Die Frage ist: War es notwendig und richtig, den Baum abzuschlagen, als dem sanierten Kirchturm im September 2020 ein neues Kreuz aufgesetzt werden sollte? Ja, sagen zwei Kirchenvorstände der katholischen Gemeinde St. Thomas-Morus, Günther Timmermann und Werner Blume. In einem Brief an den GA erläutern sie, die Arbeiten hätten wegen der angrenzenden Bebauung „eine große technische Herausforderung“ dargestellt. „Die Wahl eines Steiglifters mit Arbeitsbühne statt eines Krans richtete sich ausschließlich nach den Erfordernissen an eine geeignete, sichere und somit verantwortbare Arbeitsstelle an der Turmspitze in etwa 48 Meter Höhe“, schreiben Timmermann und Blume. Um den Steiglifter aufstellen zu können, sei die Fällung der Eibe „leider unumgänglich“ gewesen, was der Kirchenvorstand „wirklich sehr bedauert“ habe.