Ehrenamtlicher Besuchsdienst an Bonner Kliniken : Gefragt ist Lebenserfahrung

Die Helios-Gruppe

Das Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg ist eins von insgesamt 86, das die Holding Helios Health in Deutschland betreibt. Darüber hinaus leitet Helios 123 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und sieben Präventionszentren. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt in Deutschland fast 69 000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Daneben gehören die Quirónsalud-Einrichtungen in Spanien zur Helios-Gruppe.

Die Helios-Gruppe übernahm Mitte dieses Jahres das Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard in Medinghoven mit rund 750 Mitarbeitern und 400 Betten. Der medizinische Fokus der Klinik liegt in den Bereichen Chirurgie, Pneumologie, Onkologie und in der Palliativmedizin. Infos auf der Homepage www.helios-gesundheit.de/kliniken/bonn.