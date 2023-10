Veranstaltung in Ippendorf So läuft Bonns wohl leisestes Oktoberfest

Dieses Oktoberfest, das der Bonner Gehörlosen Verein „Einigkeit“ im Saal der Alten Ippendorfer Schule organisiert, ist eine schöne Tradition. In diesem Jahr hingen zwei Zahlen-Luftballons am Eingang, die zusammen eine 30 ergaben. Der Verein feierte auch, dass die Beratungsstelle seit 1993 in Ippendorf ist, vorher hatte sie wechselnde Standorte. Helga Wallasch streitet seit vielen Jahren um Gehör für die Gehörlosen, für die sie als Dolmetscherin tätig ist. Die Schriftführerin des Vereins verbreitet beim Fest gute Laune. Alle feiern den Moment, denn was die Gesamtsituation angeht, gibt es wenig zu feiern.