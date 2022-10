Geschäft in der Rochusstraße : Deshalb schließt die Bäckerei Penkert eine Bonner Filiale

Bäcker Penkert schließt eine Filiale – der Grund ist vor allem Personalmangel. Hier sortiert eine Mitarbeiterin die Auslage. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Bäcker Bodo Penkert schließt seine Filiale in der Passage an der Rochusstraße. Besonders ein Grund zwingt ihn dazu, sein Geschäft dort voraussichtlich Ende des Jahres aufzugben. Seine übrigen Filialen in Bonn bleiben vorerst geöffnet – unter einer Bedingung.