Stadtbezirksfest Hardtberg : Geschäftsleute finden Kunden höflicher als vor Corona

Duisdorf Gewerbetreibende sehen den verkaufsoffenen Sonntag als eine Investition in die Zukunft. Ganz so viele Gäste wie 2019 kamen nicht, aber auf der Rochusstraße gab es nachmittags das lang vermisste Gedränge.

Die Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft schätzt die Besucherzahl des 2.Stadtbezirksfest auf knapp 18 000. Die 20.000er-Marke an Besuchern hat das zweite Stadtbezirksfest mit Gewerbeschau am Wochenende damit nicht geknackt. Der Chef der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg (WGH), Gisbert Weber, war dennoch „sehr zufrieden“. Gäste, die bereits am Samstagabend das Warm-up-Konzert der Gruppe „U12“ gehört hatten, waren begeistert. Rund 700 Menschen hatten sich vor der Bühne am Schickshof eingefunden, unter ihnen die 67-jährigie Lilly Schlaff: „Spitzenband. Super Abend“. Keine Frage, auch am Sonntag gönnte sie sich das Bühnenprogramm. Und ein Rundgang über die Rochusstraße mit Ständen und offenen Geschäften? „Die Läden kenne ich doch von meinen Einkäufen in der Woche.“ Zum Supermarkt auf der grünen Wiese locke sie nichts: „Hier gibt es alles, was ich brauche“. Die Duisdorferin will den Geschäften auf der Rochusstraße treu bleiben. Das wird den Inhabern gefallen. Viele sind besorgt wegen des wachsenden Onlinehandels.