Erste urkundlichen Erwähnung 1131 So nahm die Geschichte eines Bonner Stadtteils ihren Anfang

Der Zehnt

Der „Kirchenzehnt“ sollte ursprünglich der Finanzierung des örtlichen Pfarrers dienen und wurde im Jahr 779 von Karl dem Großen zum Reichsgesetz gemacht. Zunächst wurde unterschieden zwischen „Großzehnt“ (Abgaben von Getreide oder Großvieh) und „Kleinzehnten“ (Gartenfrüchte, Jungtiere, Heu). Später gab es auch produktbezogene Arten der Abgaben wie etwa den „Blutzehnt“, bei dem ein Zehntel von allen tierischen Produkten abgetreten werden musste oder auch den „Weinzehnt“. Auch Geldabgaben an weltliche Herrscher wurden in späteren Jahrhunderten immer üblicher. Da der „Zehnt“ nicht an die tatsächliche Erntemenge angepasst war, konnten die Abgaben deutlich mehr als 10 Prozent betragen. In Deutschland wurde die Abgabenlast des „Zehnt“ erst im 19. Jahrhundert abgeschafft.