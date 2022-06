Informationstag an der Musikschule : Gitarre, Geige und Klavier sind Dauerbrenner

Die nächsten Informationstag-Termine

Nach der Coronapause können sich die Einrichtungen der städtischen Ludwig-van-Beethoven-Musikschule wieder vorstellen. Den Startschuss machte der Standort in der Dransdorfer Burg am Samstag. Als nächstes ist der Stadtbezirk Beuel an der Reihe: Der Nachwuchs hat am 20. August von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit, Musikinstrumente auszuprobieren. Aber nicht in Beuel, sondern open air auf dem Rasen vor der Bonner Oper.

Der Standort Bad Godesberg ist am 24. September an der Reihe und öffnet seine Tore in der Kurfürstenallee 8 und 9 von 11 bis 15 Uhr. Den Abschluss bildet das Poppelsdorfer Haus in der Kirschallee 23, ebenfalls von 11 bis 15 Uhr. Das alles unter Corona-Vorbehalt. Infos auf www.bonn.de/musikschule.