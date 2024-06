60 Jahre Jugendfeuerwehr Duisdorf Großes Fest für die Retter von morgen

Duisdorf · Die Duisdorfer Jugendfeuerwehr ist so alt wie die Jugendfeuerwehr in Deutschland – zum 60-Jährigen gab es am Wochenende ein großes Fest – mal mit Blick auf die Vergangenheit, mal mit Aussichten für die Zukunft.

16.06.2024 , 13:00 Uhr

Der Bonner Feuerwehr-Nachwuchs zeigt, wie schnell er im Notfall auf den Beinen sein kann - auch wenn es hier nicht um einen Löscheinsatz, sondern um den besten Platz vor dem Eiswagen geht. Foto: Stefan Knopp





Von Stefan Knopp