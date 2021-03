Jubiläum Hospizforum : Den letzten Tagen mehr Leben geben

Hardtberg Vor 20 Jahren wurde das Hospizforum Bonn/Rhein-Sieg in Hardtberg gegründet. Das anfangs nur zehnköpfige Hospizforum ist inzwischen mit 23 Organisationen zu einem festen Netzwerk geworden. Über 600 ehrenamtlich tätige, qualifizierte Hospizhelfer sind heute im Forum organisiert.

Anfangs waren es nur zehn Mitglieder, die am 28. März 2001 im Zentrum für Palliativmedizin in Hardtberg das Hospizforum Bonn/Rhein-Sieg aus der Taufe hoben. Die Hospizbewegung, also die Bestrebung, schwerstkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg ihren Wünschen entsprechend zu begleiten, hatte auch im Rheinland Fahrt aufgenommen. „Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben“: Dieses Motto habe seit Ende der 1980er Jahre auch in der Region Bonn/Rhein-Sieg Fuß gefasst, blicken Jochen von Üüm und Jürgen Goldmann vom Sprecherrat des Hospizforums zurück. 1990 sei das erste stationäre Hospiz in Lohmar eröffnet worden. Und in den Folgejahren hätten Engagierte auch etliche ambulante Hospizvereine und hospizlich-palliative Einrichtungen in der Region gegründet.