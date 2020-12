„So nicht“ : Grüne wollen Bezirkssatzung auf dem Hardtberg ändern

Hardtberg Ein CDU-Antrag zur Stärkung der Stadtbezirke findet bei den Parteien allgemein Zustimmung. Die Grünen wollen jedoch anders an die Sache herangehen und machen sich für eine Änderung der Bezirkssatzung stark.

„So nicht“ – sagen die Grünen und provozierten damit am Dienstag die erste Konfrontation in der neu gewählten Bezirksvertretung Hardtberg. Es ist die Reaktion auf einen Antrag aller CDU-Fraktionen zur Stärkung der Stadtbezirke.

In zehn Punkten hatte die CDU bereits vor der Kommunalwahl Forderungen an die Verwaltung formuliert, die Bezirksverwaltungsstellungen mehr in die Prozesse der Stadtverwaltung einzubinden, den Service vor Ort zu verbessern und den finanziellen Spielraum der Stadtbezirke zu erhöhen. Erklärtes Ziel soll sein, die Bezirksverwaltungsstellen als „Drehscheibe zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern optimal in die Abläufe der Stadtverwaltung einzubinden und ihre Potenziale abzurufen.“