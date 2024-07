Projekt in Bonn So werden Grundschüler zu Botschaftern für die Natur

Hummeln, Spinnen, Ameisen und Marienkäfer: Schon auf kleinsten Grasstreifen am Straßenrand tummelt sich das Leben. In den letzten Frühlingswochen haben die Kinder der offenen Ganztagesbetreuung der Kreuzbergschule mit Biologin Inge Steinmetz die Grünstreifen um ihre Schule genauer unter die Lupe genommen. Dabei legten sie Holzrahmen auf den Boden, um alle kleinen Tiere zu zählen, die sich innerhalb des Rahmens bewegten. Auf dem Asphalt fanden die Kinder nur zwei Tiere. Und auf der Erde des Grünstreifens? „21 plus 3!“, ruft einer der Zweitklässler. Beim neuerlichen Ausflug zum Forschungsort mussten die Kinder jedoch feststellen, dass ein großes Stück des Grünstreifens in der Zwischenzeit zugepflastert wurde.