Roboterwettbewerb Grundschüler in Duisdorf lernen programmieren

Auf einmal will sich der kleine Roboter aus Legoklötzen nicht mehr bewegen. „Starte mal über das iPad“, rät Jacob seinem Mitschüler Christopher. Doch die Maschine rührt sich wieder nicht. „Wenn es nicht klappt, müssen wir über den Roboter starten. Denn runtergeladen müssten die Änderungen ja jetzt sein“, meint Jacob. Was klingt wie die Unterhaltung von zwei Fachmännern, ist in Wahrheit ein Gespräch zwischen zwei zehnjährigen Schülern an der Rochusschule in Duisdorf. Sie gehen in die vierte Klasse und nehmen mit ihrem Roboter an einem Technik-Wettbewerb teil.