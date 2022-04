Boys and Girls Day : Gymnasiast Bradley erlebt den Alltag in einem Bonner Seniorenheim

Beim Girls and Boys Day hat sich Gymnasiast Bradley hat sich das Seniorenzentrum ausgesucht. Foto: Christoph Schmidt

Duisdorf Beim Boys and Girls Day können Jungs für einen Tag Berufe machen, in denen nur wenige Männer arbeiten - und umgekehrt. Gymnasiast Bradley hat sich das Seniorenzentrum ausgesucht und viel gelernt.



Wenn es weiter so gut läuft, kann Bradley vor Feierabend noch einen Preis gewinnen. Vor ihm auf dem Tisch liegt eine Bingo-Karte, das Spiel hat gerade erst angefangen und schon liegen zwei schwarze Chips in einer Reihe. Bei seiner Tischnachbarin sind sie kreuz und quer über die Fünfer-Reihen verteilt. Wenn sie nicht verstanden hat, welche Nummer gerade gezogen wurde, wiederholt Bradley die Zahl für die Bewohnerin des Wilhelmine-Lübke-Haus.

Es ist fast 15 Uhr und für Bradley ist es die letzte Station an diesem Tag im Altenheim. Er ist einer von drei Jungs, die die Einrichtung beim Girls and Boys Day besuchen. An diesem bundesweiten Aktionstag sollen Jungs einen Einblick in Berufe bekommen, in denen Männer unterrepräsentiert sind – und umgekehrt. Zur Wahl standen für die Jungs etwa Kitas, die Stadtbibliothek oder Seniorenzentren.

Bradley hat sich für das Altenheim entschieden, weil seine Großmutter pflegebedürftig ist. „Ich wollte mal sehen, was sie in einem Pflegeheim erwartet“, sagt der 14-Jährige. Die Familie wolle sie aber möglichst lange zu Hause behalten und dort pflegen.

Lieber Kranken- als Altenpfleger

Könnte sich der Gymnasiast vorstellen, eine Ausbildung zum Pfleger zu machen? Schon, sagt Bradley, aber eher nicht in der Altenpflege. „Ich glaube, die Leute würden mir leidtun.“ Und man wisse ja auch, dass sich ihr Zustand nicht verbessere. Lieber würde er im Krankenhaus arbeiten, wo abzusehen sei, dass es den Patienten irgendwann wieder besser geht. Mittlerweile liegen vor ihm vier Chips in einer Reihe. Einer fehlt ihm noch zum Sieg.

Obwohl es nach wie vor so sei, dass überwiegend Frauen in der Pflege arbeiten, hätten sich in den letzten Jahren immer mehr Männer für den Beruf entschieden, hat Michael Masson beobachtet. Er ist im Wilhelmine-Lübke-Haus zuständig für Aus- und Weiterbildung. „Man merkt einen deutlichen Umbruch“, sagt er.

Immer mehr männliche Pflegekräfte

Als er seine Ausbildung machte, sei er noch ein Unikat gewesen. „Wir sind belächelt oder als Spinner abgetan worden, oder wir wurden gefragt: ,Bist du schwul‘?“, sagt Masson. Er wolle nicht so weit gehen, dass der Beruf bei Männern mittlerweile als cool gelte, aber es sei nicht mehr etwas wofür sie sich genieren.

Seine Kollegin Tanja Schmitz leitet den Sozialen Dienst und glaubt, es habe auch mit veralteten Rollenbildern zu tun, dass es nur wenige Männer in der Pflege gibt. „Frauen kümmern sich“, fasst sie das zusammen. „Diese alten Rollenbilder sind schwer aus den Köpfen zu bekommen.“

Einrichtung könnte mehr Männer gebrauchen

Die Pfleger im Wilhelmine-Lübke-Haus seien alle mit Herzblut dabei, berichtet sie. Trotzdem wäre es gut, wenn es mehr gebe. Denn vielen Bewohnern wäre es lieber, von einem Mann gepflegt zu werden. Das klappe wegen der Personalsituation nicht immer. Auch in anderen Bereichen würden die Pfleger gebraucht. Etwa, um den Männer-Stammtisch zu betreuen. „Da entwickeln sich ganz andere Gespräche, wenn ein Pfleger dabei ist“, sagt Schmitz.