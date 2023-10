Einsatz wegen häuslicher Gewalt 25-Jährige in Bonn-Duisdorf schlägt und kratzt ihren Lebensgefährten

Eine 25-Jährige hat am Dienstagabend in Bonn-Duisdorf ihren Lebensgefährten angegriffen. Die Frau habe ihren Lebensgefährten während einer Auseinandersetzung geschlagen und gekratzt, teilte die Polizei Bonn am Mittwoch mit. Als die Einsatzkräfte in der gemeinsamen Wohnung des Paares eintrafen, hatte die 25-Jährige diese demnach bereits verlassen.