Parkplätze entfallen in Lessenich Anwohner ärgern sich über plötzliches Halteverbot vor ihrer Haustür

Von dem neuen Schild erfuhr Andreas Schmich erst, als ein Nachbar ihn drauf ansprach. Wann es aufgetaucht ist, weiß hier keiner so genau, aber dass es so nicht geht, da sind sich alle einig. Schmich, 58 Jahre alt, Anwohner der Meßdorfer Straße und Unternehmer, merkte durch seinen Nachbarn in der vergangenen Woche, dass ab sofort vor seinem Haus Halteverbot gilt. „Als der mir das erzählt habe, habe ich gefragt: Wie bitte?!“, sagt Schmich.