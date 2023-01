Ehrenamtliches Engagement : Blinde Bonnerin bietet Telefonsprechstunden gegen Einsamkeit an

Brüser Berg/Ippendorf Germa Kleinsorge ist blind und gehbehindert. Trotz dieser Einschränkungen will sich die Bonnerin ehrenamtlich engagieren und bietet deshalb Telefonsprechstunden zum Zuhören und Reden an.

Trotz dieser Einschränkungen hadert Kleinsorge nicht mit ihrem Schicksal und strahlt Optimismus aus. „Mir geht es gut“, sagt sie. Seit bald einem Jahr ist die Bonnerin in Rente. An ihre Zeit als Sachbearbeiterin in einem Referat des Arbeitsministeriums in Duisdorf denkt sie gerne zurück. Manchmal fehle ihr heute der Kontakt zu den Kollegen, sagt Kleinsorge.

Der Hardtberg und die Stadtteile im Bonner Westen sind als Wohngegend gefragt. Das spiegelt sich in den Mieten und Preisen für Eigentum wider. Zwei Makler erklären, was den Stadtbezirk so beliebt macht.

Kaum noch erschwinglich : Deshalb ist Hardtberg als Wohnlage so gefragt Der Hardtberg und die Stadtteile im Bonner Westen sind als Wohngegend gefragt. Das spiegelt sich in den Mieten und Preisen für Eigentum wider. Zwei Makler erklären, was den Stadtbezirk so beliebt macht.

Bethlehem im Westjordanland, Neuburg an der Donau und die Siedlung in der Carl-Duisberg-Straße in Dransdorf sind drei Orte, die Rania Al-Kathib (40) für sich als Heimat bezeichnet. Den Zugang zu neuen Welten findet sie immer über die Menschen.

Bonn International : Dransdorferin hat mehrere Heimaten von Bethlehem bis Bonn Bethlehem im Westjordanland, Neuburg an der Donau und die Siedlung in der Carl-Duisberg-Straße in Dransdorf sind drei Orte, die Rania Al-Kathib (40) für sich als Heimat bezeichnet. Den Zugang zu neuen Welten findet sie immer über die Menschen.

Zu wenig Sportunterricht : Ippendorfer schlagen bei der neuen Sporthalle kritische Töne an In der ersten Bürgerinformation über die neue Halle des HTC Schwarz Weiss Bonn sind die Anwohner verärgert, dass sich Politik und Verwaltung bereits auf einen Standort verständigt haben. Der Verein will eine Dreifachhalle bauen, von der auch die beiden benachbarten Grundschulen profitieren.

Kleine Erinnerungsstücke sind in Kleinsorges Appartement zu finden. Ein präpariertes Eichhörnchen an der Wand, das sich an eine Baumrinde klammert, ist ein Geschenk von ihrem Ex-Mann, von dem sie sich vor etwa einem Jahr nach 34 Ehejahren scheiden ließ. Ein grün-weißer Gartenzwerg mit Borussia Dortmund-Trikot winkt dem Besucher von einem Kleiderschrank siegesgewiss lachend entgegen. Die Mitgliedsurkunde des Fußballvereins daneben dokumentiert eine längst hinter Kleinsorge liegende Zeit als Fan. Sie ist Ausdruck ihrer Verbundenheit zum „Pott“, wie Kleinsorge ihre Heimatstadt Dortmund liebevoll nennt. Über 40 Jahre lang lebt die Dortmunderin bereits in Bonn. Die letzten zehn Jahre davon in einer Service-Wohnung vom Seniorenhaus Maria Einsiedeln am Haager Weg in Ippendorf.