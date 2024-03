Investitionen in Bonner Schulen Mehr Platz im Hardtberg-Gymnasium für Abiturienten

In Bonn investiert die Stadt im Rahmen der Umstellung in die Erweiterung der zehn städtischen Gymnasien. Laut Schulamt besuchen rund 60 Prozent aller Bonner Schüler der weiterführenden Schulen eines der 19 Gymnasien. Das sind etwa 15.200 Schüler. Hiervon wiederum besuchen derzeit 8700 eines der zehn städtischen Gymnasien. Acht davon bekommen weitere Räume für den zusätzlichen Jahrgang. Neben dem Bau dieser Räume fallen Sanierungen, Erweiterungen und Modernisierungen an. 142 Millionen Euro soll das kosten. Dazu kommen weitere 7,5 Millionen Euro für das Helmholtz-Gymnasium sowie 135 Millionen Euro für den Neubau des Tannenbusch-Gymnasiums.