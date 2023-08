Kampf gegen den Krebs verloren Hardtbergs Bezirksbürgermeister Christian Held ist gestorben

Die Politik entdeckt er in der Schulzeit in Miltenberg am Main für sich, wird Mitglied der FDP. Später, er wohnt mittlerweile in Oberdollendorf, tritt er in die SPD ein, wird in Königswinter zum Juso-Vorsitzenden gewählt. 2005 schließlich wird Held Mitglied bei den Grünen. „In meiner Familie gelte ich als linkes Schaf. Grundsätzlich bin ich liberal“, hat er dem GA mal gesagt.