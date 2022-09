„Grüne Inseln“ für den Stadtbezirk : Hardtberg soll mit bepflanzten Sitzbänken grüner werden

Kombination aus Beet und Bank: Eine grüne Insel steht vor dem Rathaus in Beuel. Grüne und SPD wünschen sich die „Sitz-Beete“ in Duisdorf, in Medinghoven oder auf dem Brüser Berg. Foto: Meike Böschemeyer

Hardtberg Damit der Hardtberg grüner wird, planen Grüne und SPD die Aufstellung von bepflanzten Sitzbänken. Die Bürger konnten mitentscheiden, wo die Grüninseln entstehen sollen. Eine Hürde bleibt zu meistern.



Der Hardtberg soll grüner, naturnaher und vor allem bequemer werden. Das wünschen sich jedenfalls Jutta Brodhäcker (Grüne) und Dominik Loosen von der SPD. Um diesem Ziel näherzukommen, wollen sie mehr „Grüne Inseln“ in den Stadtbezirk holen. Diese Ruheoasen sind eine Kombination aus Beet und Bank. Geschickt werden dafür die Sitzflächen aus Holz mit Pflanzgefäßen verbunden. Damit lässt sich selbst in eng bebauten Wohngebieten ein Stück Natur ansiedeln.

Ginge es nach den beiden Kommunalpolitikern, dann sollten die „Sitz-Beete“ in Duisdorf, in Medinghoven oder auf dem Brüser Berg entstehen. „Besonders in Medinghoven würde ich mir diese Inseln wünschen“, so Brodhäcker. „Sie bringen nicht nur ein Stück Natur zurück in die Orte, sondern sie sind immer auch ein Treffpunkt für die Menschen, die dort leben“, erklärt sie.

An acht neuen Standorten in Bonn sollen die bepflanzten Sitzbänke aufgestellt werden. Wo genau, dafür fragte die Stadt die Bürger. Bis zum 31. August konnten sich in einem von der Stadt Bonn ausgelobten Wettbewerb gemeinnützige Vereine, Initiativen, Schulen, Kitas, Bildungs- und soziale Einrichtungen um eine Insel bewerben.

Die vorgesehene Fläche sollte, so die Verwaltung, zumindest zeitweise für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Sitzelemente werden mit einer Erstbepflanzung aus blütenreichen Stauden und Kräutern ausgestattet, die Betreuung und Pflege übernehmen die Gewinner.

Für Jutta Brodhäcker würde eine solche Insel hervorragend in die Fußgängerzone in Duisdorf passen. Gemeinsam mit Dominik Loosen hat sie auch schon eine Idee, wer die Patenschaft übernehmen könnte. „Dieses Projekt wäre für Kinder sicher ideal“, glaubt sie und hofft, dass sich eine Einrichtung aus der Nachbarschaft um die Patenschaft bewirbt. Wer immer sich engagieren will, „er kann mit meiner Unterstützung rechnen“, versichert sie.

Sondernutzungserlaubnis nötig

Die erste Grüne Insel wurde 2019 von Studierenden der AG Grüne Infrastruktur an der Universität Bonn entwickelt. In einem späteren Projekt wurden mit Unterstützung des Wissenschaftsladens Bonn 20 weitere Grüne Inseln gebaut, die inzwischen über das Bonner Stadtgebiet verteilt stehen und damit einen wichtigen Beitrag für mehr Artenvielfalt in der Stadt leisten. Die Grünen Inseln setzen sich aus insgesamt fünf Modulen zusammen und sind aus Lärchenholz gefertigt.

Die vier integrierten Kunststoffwannen werden seitens der Stadt mit einer Erstbepflanzung ausgestattet. Die Module sollten in einem Dreieck aufgestellt werden, um die Kommunikation zu fördern. Die Außenmaße betragen circa 2,80 Meter und 3,25 Meter, die maximale Breite beträgt 95 Zentimeter. Diese Maße sind bei öffentlichen Flächen im Antrag anzugeben.

Wenn die Insel im öffentlichen Raum steht, ist eine Sondernutzungserlaubnis nötig. Ob diese erteilt werden kann, wird nach Eingang der Bewerbung durch die Stadtverwaltung geprüft. Falls eine Erlaubnis nicht erteilt werden kann, zum Beispiel aufgrund freizuhaltender Rettungswege, Flächen für Veranstaltungsnutzung und so weiter, konnten entsprechende Bewerbungen nicht weiter berücksichtigt werden. Eine Jury entscheidet letztendlich über die Vergabe.