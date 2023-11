Hardtberg-Medaille für Bernd Müller Ex-Offizier mit Herz für Jugendliche und den Hardtberg

Eine Schlüsselfunktion hat für den Ex-Offizier das Thema Sauberkeit. „Je sauberer der Stadtteil ist, desto weniger Straftaten gibt es, da sehe ich einen klaren Zusammenhang“, sagt er im Gespräch mit dem GA. So fanden auf seine Initiative hin in der Vergangenheit immer wieder Aufräum- und Putzaktionen im Stadtbezirk statt. Er sensibilisiert nicht nur für die Probleme, sondern er fordert auch zum Handeln auf. Aktuell sind die wilden Mülldeponien, die sich lange vor der Sperrmüllabfuhr in einigen Straßen bilden, ein besonderes Ärgernis. „Auch da bin ich schon aktiv geworden und nehmen die Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht“, betont er. Für sein Engagement hat Müller bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten und wurde mit dem Integrationspreis der Stadt Bonn ausgezeichnet.