Ehrenamtlerinnen mit Hardtberg-Medaille geehrt : Herausragendes soziales Engagement für den Stadtbezirk

„Dragon Rock Cloggers“ gibt es seit 20 Jahren : Beim Stepptanz „Clogging“ in Duisdorf ist lautes Schuhwerk essenziell Wenn sich die Bonner Tanzgruppe „Dragon Rock Cloggers“ alle zwei Wochen trifft, wird es laut in der Schmitthalle in Duisdorf. Was steckt hinter der Stepptanzform „Clogging“, für die es besonderes Schuhwerk braucht?