Ortstermin mit der Bezirksvertretung : Entscheidung über Sanierung des Mordkapellenpfads soll nun fallen

Foto: Niklas Schröder

Lengsdorf Matschig und unwegsam: Der Mordkapellenpfad zwischen Lengsdorf und Poppelsdorf ist immer wieder Anlass für Ärger. Jetzt soll Bewegung in die Sache kommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Schröder

Über das Anliegen von Siguard Boysen soll am Dienstag bei der Bezirksvertretung (BV) entschieden werden. Hartnäckig hatte der Bonner seinen Bürgerantrag zur Sanierung des historischen Mordkapellenpfads zwischen Lengsdorf und Poppelsdorf weiterverfolgt. „Der Weg befindet sich im Winter und bei Regen in einem unerträglichen Zustand“, kritisierte er gegenüber dem GA. Denn der matschige Untergrund macht die beliebte, vielgenutzte Verbindung zur Rutschpartie. Vor Kurzem waren deshalb Vertreter der BV gemeinsam mit zwölf Bürgern auf den zum Teil schmalen Pfad unterwegs. Mitarbeiter vom Tiefbauamt der Stadt waren ebenfalls vor Ort und nahmen verschiedene Stellen unter die Lupe. Man könne nur im Rahmen seiner Möglichkeiten in den städtischen Parzellen arbeiten, sagten die städtischen Mitarbeiter zur Begrüßung. Laut Einschätzung des Tiefbauamtes handele es sich beim Mordkapellenpfad um keine gewidmete Wegefläche, sondern um einen naturbelassenen Pfad, der nicht den Ansprüchen an Ebenheit und Entwässerung – wie etwa bei einer öffentliche Verkehrsfläche üblich – entsprechen soll.

Zum wassergebundenen Sandweg ausgebaut

Bereits 2018 hatte ein Bürgerantrag dazu geführt, dass ein Drittel des Weges zu einem wassergebundenen Sandweg ausgebaut wurde. Für die übrige Strecke befand die Verwaltung, dass es im Landschaftsschutzgebiet keine Versiegelung geben dürfe. In einer umfangreichen Stellungnahme hatten Vertreter der Stadt dargelegt, dass eine Wegbefestigung im Landschaftsschutzgebiet einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft darstelle. Beim Mordkapellenpfad handele es sich um einen Wirtschaftsweg, teils Trampelpfad, der pflichtgemäß alle drei Monate kontrolliert werde. „Nach fachtechnischer Betrachtung befindet sich die Wegeverbindung in einem gut zu begehenden Zustand“, hieß es damals in der Stellungnahme. Fußgänger und Radfahrer müssten sich eben bei schlechtem Wetter einen anderen Weg suchen. Einige Anwohner stufen aber alternative Streckenverbindungen zwischen Poppelsdorf und Lengsdorf, wie etwa die Sebastianstraße, als sehr gefährlich ein. „Wegen des Verkehrs dort, nutze ich lieber den Pfad und stelle fest, dass der bei schlechtem Wetter eine Katastrophe ist“, schilderte ein Lengsdorfer.

Neuer Antrag von Februar

Anfang Februar stellte Boysen erneut einen Bürgerantrag, nachdem auch die Oberbürgermeisterin die Haltung der Verwaltung zuvor noch einmal bekräftigt hatte. Boysen und einige Anwohner fordern weiterhin einen verkehrssicheren Weg. „Wir wollen, dass der Weg zu einem wassergebundenen Sandweg verändert wird – er soll nicht versiegelt werden.“ Darüber soll nun in der BV am Dienstag entschieden werden. „Es ist sehr erfreulich, dass sich Vertreter der Bezirksregierung der Sache annehmen“, sagte Boysen. Er hofft nun, dass die Stadtverwaltung einen konkreten Auftrag bekommt, die Sanierung vorzunehmen.