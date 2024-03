Badegäste zur geplanten Sanierung Das Hardtbergbad wird geliebt, hat aber viele Gebrauchsspuren

Eine Gruppe von Kindern stürmt in das Hallenbad herein – voller Vorfreude, endlich ins Wasser zu können. „Setzt euch schon mal hin”, ruft Sportlehrer Peter Retzke den Kindern zu. Aufgeregt warten die Kinder der Swisttaler Gesamtschule auf der kalten Steinbank am Beckenrand. Einmal in der Woche hat die Klasse im Hardtbergbad Schwimmunterricht. Eine der letzten Klassen, die das Bonner Schwimmbad vor der großen Sanierung noch nutzen kann.