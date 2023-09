Neues Konzept Hardtberger Kulturverein macht Stadt Druck beim Kauf der Gaststätte Zum Stern

Vor rund anderthalb Jahren ging der Verein mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit. Seither wird Bachmann nicht müde, für die Idee zu werben – bei der Politik, bei der Verwaltung, bei den Geschäftsleuten. „Ich rede mir den Mund fuselig.“ Unterstützung bekomme er von allen Seiten, sagt Bachmann, beklagt aber, dass es über verbalen Beistand nicht hinausgehe. Denn am Ende geht es um eine beträchtliche Summe, die die Stadt dafür in die Hand nehmen müsste. Bachmann erhöht jetzt den Druck. Aktuell steht die Immobilie nämlich zum Verkauf. Knapp 600.000 Euro sind aufgerufen. Bachmann: „Wenn das Ding verkauft wird, dann ist das auch das Ende von Hardtberg Kultur.“