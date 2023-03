Zu wenige Freilaufflächen Hardtberger müssen ihre Hunde fast überall anleinen

Fünf solcher offiziellen Hundewiesen gibt es über das Stadtgebiet in Bonn verteilt. In Kürze kommt mit der Öffnung des Reuterparks eine weitere hinzu. – Dennoch sind das zu wenige Freilaufflächen, findet der Vorsitzende der CDU-Bezirksfraktion Hardtberg, Bert Justus Moll: „Die Hundehaltung soll zum Wohl der Tiere im Stadtbezirk Hardtberg mehr unterstützt werden. Viele Hunde werden in engen Wohnungen gehalten und haben kaum Auslauf. Deshalb müssen wir mehr Freilauf für die Tiere schaffen.“