Projekt der Malteser : Hardtberger sollen nicht einsam bleiben

In anderen Städten gibt es das Projekt „Miteinander-Füreinander" bereits. Referentin Kerstin Fischer (l.) kümmert sich darum. Dieses Foto von ihr ist in der Zeit vor Corona entstanden. Foto: Tim Tegetmeyer

Hardtberg Jeder fünfte Mensch über 75 Jahren fühlt sich zumindest gelegentlich einsam. Das muss nicht sein, finden die Malteser und starten nun das Projekt „Miteinander-Füreinander“. Ab 2022 wird es in Hardtberg erprobt.

Um das zu verhindern, starten die Malteser mit der Stadt nun in Bonn das Projekt „Miteinander-Füreinander – Kontakt und Gemeinschaft im Alter“. Dabei unterstützt sie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Projekt startet zunächst in Hardtberg und soll dann ausgeweitet werden. „Wir haben ein hohes Interesse daran, die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu informieren, welche Leistungen ihnen zustehen oder welche sozialen Angebote in Bonn sie nutzen können“, wird Heike Oepen vom Amt für Soziales und Wohnen in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.