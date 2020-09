Polizei ermittelt : Gartenlaube auf der Hardthöhe brennt komplett ab

Hardthöhe Die Polizei ist in den vergangenen Tagen zweimal zur Schrebergartensiedlung im Derletal ausgerückt. Erst brannte eine Laube, dann brachen Unbekannte in eine weitere ein. War es Brandstiftung?

Gleich zweimal musste die Polizei in den vergangenen Tagen in die Schrebergartensiedlung im Derletal ausrücken. Wie ein Sprecher der Behörde am Montag mitteilte, wurden die Beamten am Freitag gegen 23.30 Uhr gerufen, weil dort eine Gartenlaube in Brand stand. Die etwa drei mal drei Meter große Hütte brannte komplett ab. Laut des Sprechers ist noch unklar, ob es sich dabei um Brandstiftung handelt. Die Ermittlungen dauern an.