Britney Spears, Eiffel 65, Scooter und Co. Harmonie in Bonn startet mit 90er-Party in die Saison

Oliver Kaczmarek (62), auch bekannt unter dem Künstlernamen DJ H20-Lee, bringt diese geballte Ladung Nostalgie sowie seine mehr als 40-jährige Musikexpertise mit in die Harmonie in der Frongasse in Bonn-Endenich, denn „ich habe das gesamte Jahrzehnt als DJ erlebt", sagt er. Die Harmonie in Bonn startet am 7. September mit der Veranstaltung „Welcome back to the 90s" in die neue Partysaison. Kaczmarek schmeißt die beliebte Party im Herzen Endenichs bereits seit 2009. Seit 26 Jahren legt der aus West-Berlin stammende DJ auch bei zahlreichen weiteren Partys in der Harmonie auf. Dazu gehören Ü30-, Ü40-, 80er-, 70er oder Hippie-Partys.