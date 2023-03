Voraussetzungen werden regelmäßig geprüft Haus der Natur bekommt Auszeichnung für nachhaltige Bildungseinrichtungen

„Hier lernen bereits die Kleinsten, die Natur zu schätzen“, so Wiesner. Es gehe nicht nur darum, in den Wald zu gehen und zu schauen, was dort am Boden krabbelt und in den Baumwipfeln singt, betonte Hückesfeld. Ihre Einrichtung wolle „das systemische Denken anregen“, also zum Beispiel globale Zusammenhänge zwischen Wald, Artenvielfalt und Klima darstellen. Auf diese Weise sollen die Besucher in die Lage versetzt werden, fundierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt zu handeln. Das ist dem Haus der Natur aus Sicht der Prüfer der BNE-Agentur der Landesregierung scheinbar gelungen. Denn solche Kriterien spielen eine entscheidende Rolle bei der Vergabe dieser Zertifizierung, die auch die vorhandene naturpädagogische Kompetenz bestätigt.