Frischer Wind bei den Waldfreunden Heimatpreis für Bonner Verein

Das Klettergerüst am Grillplatz der Waldfreunde Sankt Hubertus Duisdorf muss dringend ausgebessert werden. Tun die Mitglieder nichts, fällt es irgendwann in sich zusammen. Thomas Biermann sieht darin auch eine symbolische Parallele zum Verein, in dessen Vorstand er seit den Neuwahlen im Frühling Beisitzer ist.