Am Heliosklinikum in Bonn Heizung in Dialysezentrum seit zwei Wochen defekt

Dreimal in der Woche und immer für vier Stunden ist Norbert Pfeiffer (Name von der Redaktion geändert) in der Dialyse-Einrichtung auf dem Gelände des Helios Klinikums Bonn/Rhein-Sieg. Vier Stunden auf einer Liege auszuharren, ist für den schwer Nierenkranken ohnehin Strapaze. Doch seit 14 Tagen ist der Aufenthalt in der Dialyse nach seiner Aussage nur schwer auszuhalten. Die Heizung ist ausgefallen. „Da friert man sich fast zu Tode“, beschwert sich Pfeiffer. Er habe dem Personal mehrmals Bescheid gesagt, aber bislang sei die Situation unverändert – „also kalt“. Darüber ärgert er sich.