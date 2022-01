Wandel in Lengsdorfs wichtigster Straße : Heute eher „Lengsdorfer tote Straße“

Lengsdorf Das griechische Restaurant in der Lengsdorfer Hauptstraße ist geschlossen, macht aber wohl mit neuem Wirt wieder auf. Andere Geschäfte bleiben dauerhaft zu, ein gut 30 Jahre andauernder Trend.

Es gibt schon einen Interessenten als Nachfolger für das Restaurant

Dass Voutselas zumacht, hat zum Glück nichts mit Corona zu tun: „Ich bin 74 Jahre alt, meine Frau 70.“ Vor allem der Service im Biergarten sei zunehmend anstrengend geworden. Jetzt wollen sie in ihrer Wohnung über dem Restaurant den Ruhestand genießen und viel Urlaub machen. Aber das Erdgeschoss wird Restaurant bleiben, das ist die gute Nachricht. Ein Kunde, erzählt Spiros Voutselas, habe schon einen Interessenten an der Hand, der die Gastronomie von ihm mieten möchte.

Auch die Lengsdorfer VR-Bank-Filiale wird erhalten bleiben

So ganz stimmt das nicht, so ist ja zum Beispiel der Italiener Piazza San Paolo noch da. Auch die Sportlerkneipe Dorfkrug bleibt geöffnet. Friseure, häuslicher Pflegedienst, Physiotherapie, eine Homöopathiepraxis und ähnliches sind noch da. In einem Stadtteil mit Seniorenheim und vielen älteren Bewohnern hält sich das. Für die Lengsdorfer VR-Bank-Filiale versichert Pressesprecherin Erika Lägel, dass sie erhalten bleibt und sich auch an den Öffnungszeiten nichts ändert. Allerdings ist der langjährige Filialleiter Daniel Klein jetzt nach Duisdorf abgewandert. Schada ist gespannt, was das künftig für das Beratungsangebot im Ort bedeutet.