Verkehrsbehinderungen in Hardtberg : Hier baut die Stadt Bonn im neuen Jahr

Verkehrsbehinderungen in Hardtberg

Im Sommer geht es los: Ab Juli verbreitert die Stadt die Lingsgasse in Lengsdorf. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auch im neuen Jahr müssen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen durch Baustellen rechnen. Allein 17 hat das Tiefbauamt auf der Liste für den Stadtbezirk Hardtberg. Eingeplant sind ewta die Verbreiterung der Lingsgasse und eine Fernwärmeleitung für die Rochusschule.

Allerdings räumt die Verwaltung ein, dass ein Teil der geplanten größeren Arbeiten unter dem Vorbehalt der Finanzierung sowie eventuell notwendiger Beschlüsse stehen. Die Auflistung enthält zudem die mit öffentlichen Versorgungsträgern sowie mit anderen Trägern abgestimmten Baumaßnahmen. Wichtig ist der Verwaltung der Hinweis, dass immer eine terminliche Koordinierung erfolge, um Beeinträchtigungen durch verschiedene Arbeiten an einem Ort „soweit möglich zu minimieren“. Ebenso versichert das Tiefbauamt, Veranstaltungen wie Jahrmärkte oder Umzüge in der Terminplanung zu berücksichtigen. Den ständig aktualisierten Masterplan erhalten Handwerkskammer, Industrie- und Handwerkskammer sowie Haus&Grund zur Information.

Geplante Baustellen 2021

■ Julius-Leber-Straße: Die zeitaufwendigste Baustelle in Hardtberg hängt mit der Erschließung des Geländes der ehemaligen Gallwitzkaserne zusammen. Dort baut, wie berichtet, das Kölner Immobilienunternehmen Pandion mit Partnern ein neues Quartier. Geplant sind etwa 520 Wohnungen. Im November 2019 haben die Stadtwerke mit dem Leitungsbau für Gas, Wasser und Fernwärme begonnen. Die Arbeiten dauern laut Masterplan mindestens noch bis Ende 2021.

■ Rochusschule: Rund ein halbes Jahr kalkulieren die Stadtwerke ab April für den Fernwärmeanschluss für die Rochusschule ein. Die Leitung führt ab Schieffelingsweg über die Weißstraße. Die Rochusschule soll erweitert werden. Die Vorbereitungen haben nach Beschluss des Rates jetzt begonnen. Zunächst wird ein Trakt der Schule abgerissen. Der geplante Neubau – zweigeschossig mit Satteldach und einem Gebäudeteil mit Flachdach – mitsamt Photovoltaikanlage wird direkt an das Bestandsgebäude angeschlossen. Die Kosten für die Erweiterung schätzt die Verwaltung auf 7,7 Millionen Euro.

■ Konrad-Adenauer-Damm: Ende März soll die Kreuzung An der Burg Medinghoven mit einer Ampel und einem Fußgängerüberweg nachgerüstet werden. Die Arbeiten sind mit einem Monat veranschlagt. Wie berichtet, hatte der Hauptausschuss Mitte Mai den Bau einer Kindertagesstätte auf dem freien Gelände An der Burg Medinghoven beschlossen. Das zweigeschossige Gebäude soll Platz für bis zu acht Gruppen bieten, um die Versorgung mit Kita-Plätzen in Medinghoven zu verbessern.