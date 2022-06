Erfrischen statt schwitzen : Hier finden Hardtberger Abkühlung bei der Sommerhitze

Brunnen in Hardtberg

Insgesamt fünf Brunnen gibt es im Stadtbezirk Hardtberg. Der Brunnen am Schickshof in Duisdorf sprudelt nach der Sanierung seit Kurzem wieder. Die Brunnen am Europaplatz und an der Rochuskirche sind aktuell trocken gelegt. Wann der Brunnen am Europaplatz in Betrieb geht, dazu könne die Stadt Bonn noch keinen Zeitplan nennen, antwortet die Pressestelle am Freitagmittag. Ein weiterer funktionierender Brunnen befindet sich am Europaring in Medinghoven. Der kleine Brunnen an der Borsigallee auf dem Brüser Berg hat zwar Wasser, ist aber nicht zum Planschen nicht zu empfehlen, weil er derzeit sehr stark vermoost ist. let