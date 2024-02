Fällungen laufen 500 Kiefern im Hardtberg-Wald sind nicht zu retten

Forstwirtschaft

Das Prinzip der Nachhaltigkeit geht auf einen Adeligen in der Zeit des Barocks zurück: Hans Carl von Carlowitz wurde 1645 auf einem Gut bei Chemnitz geboren. Über Generationen hatte seine Familie mit Forst und Jagd zu tun. Die Jahre um 1710 hatten extrem niederschlagsarme Sommer mit Stürmen und Borkenkäferbefall, die den Wäldern in Carlowitz Heimat schweren Schaden zufügten, insbesondere dem Tannen- und Fichtenbestand. Die Wetterkatastrophen verschärften ein ohnehin bestehendes Problem: den Raubbau am Wald für den sächsischen Bergbau. In einer der bedeutendsten europäischen Montanreviere hingen Wohl und Wehe am Holz. Carlowitz erkannte, dass Holzverknappung den schleichenden industriellen Niedergang aufgrund von Energiemangel bedeuten würde. Um dem entgegenzuwirken forderte er, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Damit legte er den Grundstein für das Prinzip des nachhaltigen Umgangs mit Rohstoffen. spj