Ein Schüler pro Klasse nach Schätzungen betroffen : Immer mehr Schüler in Bonn leiden unter psychischen Problemen

Wenn Unterricht und Hausaufgaben psychische Probleme bereiten, können Schüler am Helmholtz-Gymnasium professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Bonn Die Zahl der Schüler in Bonn, die an psychischen Erkrankungen leiden, nimmt immer weiter zu. Daran hat auch die Corona-Pandemie ihren Anteil. Zahlreiche Jugendliche zeigen von sich aus Interesse an Präventionsveranstaltungen.