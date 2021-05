Beliebter Wohnort : Immobilien-Preise in Hardtberg steigen

Hardtberg Auch der Bonner Stadtbezirk Hartberg hat sich zu einem Bereich mit beliebten Wohnorten entwickelt. Das macht sich bei den Immobilienpreisen bemerkbar: Die Quadratmeterpreise für Häuser und Wohnungen steigen.



Rund 1,2 Milliarden Euro sind im Jahr 2020 insgesamt auf dem Bonner Immobilienmarkt umgesetzt worden. Damit verbunden ist ein Rückgang um neun Prozent, wie der Grundstücksmarktbericht im Vergleich zu 2019 ausweist. Die Zahlen überraschen den Duisdorfer Immobilienmakler Gisbert Weber nicht. „Die Wertentwicklung von Immobilien im Stadtgebiet hat in den vergangenen Jahren extrem gut angezogen. Das führt dazu, dass viele Eigentümer erst mal abwarten, ob sie einen noch höheren Gewinn erzielen können“, sagt der Geschäftsführer der Bonaccura GmbH. Das macht sich auch im Stadtbezirk Hardtberg bemerkbar.

Die Preisentwicklung geht auch aus dem Grundstücksmarktbericht hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Bonn unlängst veröffentlicht hat. Die Durchschnittspreise für Neubau-Wohnungen bis zu einem Alter von drei Jahren lägen um 4,1 Prozent höher, jene für fünf bis 30 Jahre alte Wohnungen um 8,7 Prozent. Für 30 bis 50 Jahre alte Wohnungen seien etwa 10,7 Prozent mehr zu erzielen, für 50 bis 70 Jahre alte Wohnungen etwa 10,4 Prozent. Für Wohnungen aus der Gründerzeit zahlten Käufer im Durchschnitt 2,8 Prozent mehr.

Mehr Verkäufe 458 Fälle gab es 2020 in Hardtberg Auffällig ist, dass die Zahl der Immobilienverkäufe im Stadtbezirk Hardtberg mit insgesamt 458 im Vergleich zur Gesamtzahl in Bonn im vergangenen Jahr leicht angestiegen ist. 2019 waren es 439 Fälle. Darunter waren 19 unbebaute Grundstücke, 68 bebaute Wohn- und gewerblich genutzte Grundstücke sowie 371 Wohnungs- und Teileigentumsverkäufe. scn

Makler sieht Politik in der Pflicht

Wegen der Wertsteigerung sieht Weber die Politik in der Pflicht. „Wir haben zu wenig Grundstücke in Bonn, die bebaut werden können, um den Markt – Angebot und Nachfrage – zu entspannen.“ Käufer suchten bevorzugt „im Umfeld einer Fußgängerzone als logisches Zentrum. Also Wohnungen und Häuser, die gut angebunden sind, aber auch unweit von Grünflächen und Naherholungsgebieten liegen.“ Ein Beispiel seien die Grundstücke im Neubaugebiet Grüne Mitte. Sie seien vor rund neun Jahren rasch verkauft und bebaut worden. „Damals lag der Kaufpreis bei etwa 300 Euro pro Quadratmeter“, sagt Weber. Jetzt lägen die Grundstückspreise bei rund 700 Euro pro Quadratmeter. „Das sind absolute Wertanlagen.“

Überrascht hat den Makler die Preisentwicklung für Eigentumswohnungen auf dem Brüser Berg. „Wir haben dort 20 Jahre alte Bestandswohnungen für zwischen 2500 und 2800 Euro pro Quadratmeter verkauft.“ Im Zentrum von Duisdorf, also in besserer Lage, liege der Marktwert für den Quadratmeter bei rund 3000 Euro. Die Differenz zum Brüser Berg ist also nicht so groß. Allerdings: „Bei Neubau-Eigentumswohnungen in Zentren werden wir bald die Grenze von 5000 Euro pro Quadratmeter überschreiten“, so seine Prognose.

Makler krisiert veraltete Bebauungspläne

Dass Immobilien immer teurer werden, habe mehrere Gründe. „Viele Menschen wollen nach Bonn ziehen und verschärfen die Marktsituation. Hinzu kommt, dass im Bereich Nachverdichtung zu wenig getan wird“, sagt Weber. Demnach stammten viele der gültigen Bebauungspläne noch aus den 1960er und 1980er Jahren. 1050 Bebauungspläne sollen nach seiner Kenntnis zumindest teilweise überholt sein. „Man muss immer mit komplizierten Sondererlaubnissen der Stadtverwaltung arbeiten. Das ist für mich ein unhaltbarer Zustand“, sagt Weber. Für ihn gilt: „Wenn wir viel bauen, nehmen wir den Druck aus dem Markt. Und dann kann es auch nicht zu Wucherpreisen für eine Studenten-Mietwohnung kommen.“ Geschehe das aber nicht, müssten Bonner bald mit Mietpreisen wie in München rechnen. Freie Flächen sieht der Makler am Rand des Meßdorfer Feldes. „Ich halte es für sinnvoll, dort einen Seitenstreifen in Richtung Hermann-Wandersleb-Ring zu bebauen.“ Außerdem gebe es Möglichkeiten in Lengsdorf Süd. Auch in Duisdorf, in Richtung Lessenicher Sportplatz, gebe es einen Streifen, den man bebauen könnte.

Miet- und Kaufpreis würden pa­rallel ansteigen. Insbesondere Single-Appartments seien sehr begehrt. „Im Segment sanierte Appartements im Stadtteilzentrum Hardtberg liegt der Mietpreis bei 15 Euro pro Quadratmeter.“ Den durchschnittlichen Mietpreis schätzt Weber für den Hardtberg auf 8,50 bis 9,50 Euro pro Quadratmeter. „Da gibt es aber auch Spitzen mit bis zu 20 Euro pro Quadratmeter.“ Laut einer aktuellen Erhebung der Sparda-Bank zahlen Mieter beim Einzug in eine Bestandswohnung in Bonn durchschnittlich neun Euro pro Quadratmeter. Nach Beobachtung des Kreditinstituts steigen die Mietpreise indes nicht so deutlich wie die Kaufpreise.

Auch nach Enschätzung von Bernd Viebach von der Kraft Immobilien GmbH ist das Immobilien-Angebot derzeit in allen Bonner Bezirken sehr begrenzt und die Nachfrage entsprechend groß. Demnach habe sich das Angebot im Internetportal Immo­scout im Vergleich zum Vorjahr bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen halbiert. Durch die Verknappung des Angebots stiegen auch die Preise in Duisdorf, Lengsdorf und Teilen des Brüser Bergs. Im Vergleich zum Vorjahr sind laut Immobilienscout 24 die Preise für Eigentumswohnungen in Duisdorf um zwölf Prozent und für Häuser um neun Prozent gestiegen.