Kommunion in St. Rochus und Augustinus : In Bonn geht die Zahl der Kommunionkinder leicht zurück

Die Kommunionskinder der Gemeinde St. Rochus und Augustinus kommen nach der Messe aus der Kirche. Foto: Sebastian Flick

DUISDORF In der Gemeinde St. Rochus und Augustinus empfingen Kinder am Wochenende die heilige Kommunion. Während die Zahlen im Stadtgebiet leicht zurückgehen, sind sie in der Gemeinde stabil. Das hängt möglicherweise mit einem besonderen Ansatz zusammen.



Ihre Erstkommunion feierten am Sonntag insgesamt 26 Kinder in der Kirche St. Rochus. Nach der Messe folgte das obligatorische Gruppenfoto, bei dem sich die Mädchen stolz in ihren weißen Kleidern und die Jungen ebenso stolz in ihren feinen Anzügen präsentierten.

Seit Ende Oktober hatten sich die Kinder in wöchentlichen Gruppenstunden auf ihre Erstkommunion vorbereitet. Die Corona-Pandemie hatte dabei noch Auswirkungen auf die Abläufe: Einige Kinder hatten ihre für 2021 geplante Kommunion auf dieses Jahr verschoben. Zum Hygienekonzept gehörte auch, dass die 26 Kommunionskinder am Sonntag das Sakrament der Erstkommunion aufgeteilt in zwei Gottesdienste empfingen. 15 weitere Mädchen und Jungen aus der Gemeinde St. Rochus und Augustinus werden in zwei Wochen am Brüser Berg das Sakrament der heiligen Kommunion empfangen.

Ein Dreivierteljahr hatten sich die Mädchen und Jungen einmal die Woche bei den Gruppentreffen gesehen. „Nach den Einschränkungen durch Corona war es den Kindern wichtig, überhaupt mal wieder zusammenzukommen. Die durften ja lange Zeit gar nichts zusammen machen“, blickte Pastoralreferent Guido Zermack zurück.

Zahl der Kommunionskinder in der Gemeinde ist stabil

Während die Zahl der Kommunionkinder in Bonn seit einigen Jahren leicht rückläufig ist, kann Zermack für die Gemeinde St. Rochus und Augustinus konstante Zahlen vermelden. „Seit etwa zehn Jahren liegt die Zahl der Kommunionskinder um die 50“, so Zermack. Vor rund 20 Jahren sei sie zwar noch deutlich höher gewesen, doch sei dies auch eine Folge der damals zahlreich neu hinzugezogenen Familien gewesen.

Etwa ein Drittel der Familien der Kommunionkinder, so schätzt Zermack sei der Kirche heute zwar nicht mehr so verbunden, aber die Kommunion habe auch bei diesen Familien noch immer einen hohen Stellenwert. „Viele Mütter und Väter denken an die eigene Kommunion zurück und erinnern sich daran, dass diese für sie damals eine besondere Erfahrung gewesen ist. Diese Erfahrung möchten sie ihren Kindern gerne weitergeben“, sagt Zermack. Im gesamten Stadtgebiet gehen laut Stadtdekanat dieses Jahr rund 600 Kinder zur Kommunion.

Die Kommunion sieht der Pastoralreferent auch als eine Chance, gemeinsam mit den Eltern und den Kindern Glaubensthemen aufzuarbeiten. Bei den wöchentlichen Gruppentreffen war dieses Jahr zum ersten Mal von jedem Kommunionkind mindestens ein Elternteil mit anwesend. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert, wenn die Eltern nicht dahinter stehen“, berichtet Zermack. Er erinnert sich, wie es schon mal vorgekommen ist, dass Eltern ihr Kind zu den Kommunionsvorbereitungen gebracht hatten, ohne sich selbst auch nur ansatzweise für die Abläufe zu interessieren.