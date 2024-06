Stadtbezirksfest in Bonn-Hardtberg In der Duisdorfer Fußgängerzone wird zwei Tage gefeiert

Hardtberg · In Hardtberg läuft an diesem Wochenende das Stadtbezirksfest. Die Besucher erwartet ein buntes Programm. An diesem Abend steht ein Höhepunkt des Festes an.

15.06.2024 , 17:15 Uhr

Auf dem Schickhof wird zum Stadtbezirksfest kubanische Lebensfreude serviert. Foto: Stefan Knopp





Von Jutta Specht