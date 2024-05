Das alte Kino Lichtburg in Duisdorf In der Filmpause stand die Polizei auf der Matte

Die Polizisten kamen in der Pause der Vorstellung und begannen meist hinten. In den 1960ern kontrollierten sie im Duisdorfer Kino noch die Ausweise der Besucher. Wer nicht alt genug war, musste gehen. Diese Erinnerung kommt Marianne Winkler in den Sinn, wenn sie an das alte Duisdorfer Kino denkt. „Dann ist das Licht irgendwann wieder ausgegangen, und die Polizisten mussten gehen, aber die vorderen Reihen hatten sie noch nicht kontrolliert. Da saß Winkler oft. „Ich hatte immer Glück und wurde nicht rausgezogen. Aber mein Mann musste einmal raus“, sagt sie.