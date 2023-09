75. Todestag des Duisdorfer Lehrers Fritz Gier In der Nazizeit mit jüdischen Schülern Skat gespielt

Die Lehrerinnen und Lehrer der Duisdorfer Volksschule wurden 1935 mit angedrohten Repressalien durch die NSDAP-Ortsleitung rückwirkend zum 1. Mai 1933 geschlossen als Parteimitglieder angemeldet. So musste sich Fritz Gier nach dem Krieg noch einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen. „Als ehemaliges Zentrums-Mitglied habe er nur notgedrungen passiv an Veranstaltungen teilgenommen, aber keinerlei Ämter innegehabt, vielmehr habe er mehrfach vor Gericht gestanden, weil er immer wieder mit einem ehemaligen (jüdischen) Schüler Skat gespielt habe. Der angedrohte Parteiausschluss sei leider nie erfolgt“, schreibt Borengässer in seiner Gier-Biografie.