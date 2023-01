Bonner Grundschüler lernen Erste-Hilfe-Maßnahmen : In jedem Kind steckt ein Lebensretter

Lessenich Notfallmedizinerin Christiane Puck bringt Grundschülerinnen und Grundschülern in Bonn Erste-Hilfe-Maßnahmen bei. Sie ist davon überzeigt, dass Kinder ein „unglaubliches Potenzial“ als Lebensretter haben.

Liah (9) und Jocy (9) aus der Klasse 3a wissen genau, was zu tun ist: Den einen Arm anwinkeln, den anderen vor der Brust kreuzen, dann den Mund öffnen. So bringt man ein bewusstloses Opfer in die stabile Seitenlage und mindert die Erstickungsgefahr. Gemeinsam mit den anderen Drittklässlern der Laurentiusschule nehmen Liah und Jocy an einem Erste-Hilfe-Kurs des Vereins „docpuckzeigtes“ teil. Notfallmedizinerin und Anästhesistin Christiane Puck ist mit ihrem Team in der Lessenicher Grundschule zu Besuch und übt mit den Mädchen und Jungen alle wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen – von der stabilen Seitenlage über die Herzdruckmassage bis hin zum richtigen Umgang mit einem Laien-Defibrillator.