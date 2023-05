Bonner Schauspieler Jochen Stern über seine Haft im DDR-Gefängnis „Es war eine unmenschliche Zeit“

Mit 29 Jahren kam der heute 94-jährige Jochen Stern nach Bonn. Er wuchs in der Zeit des Nationalsozialismus auf, lebte in der DDR und wirkte bis heute in über 300 Filmen als Schauspieler mit. Neben der darstellenden Kunst ist Stern Autor mehrerer Bücher, unter anderem von „Und der Westen schweigt. Erlebnisse, Berichte, Dokumente über Mitteldeutschland 1945-1975“ oder den 2017 veröffentlichten autobiografischen Romanen „Die ewige Morgenröte – Tage des Erwachens“ und „Das Leben ist kein Spiel“. Stefan Hermes traf Jochen Stern zum Gespräch im dritten Stock seiner Wohnung in Medinghoven.