Buddhistenmönch im Bonner Meditationszentrum „Ich verlasse mich seit meiner Kindheit auf meine Intuition“

„Ich habe keinen Wecker“, sagt Bhante Samiddhi (42) auf die Frage, wie für ihn der Tag beginnt. Aber es sei eine gute Frage, fügt der buddhistische Mönch noch hinzu, weil sie ihm Gelegenheit gebe, etwas für ihn sehr Elementares anzusprechen. Schon beim Erwachen und Aufstehen am Morgen folge er einer Intuition. „Das Aufstehen ist das Wichtigste am Tag“, sagt er. Schon als Kind habe er in Sri Lanka nahezu jeden Morgen den Satz im Radio gehört: „Mögen Tausende Menschen jeden Morgen erwachen.“