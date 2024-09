Fehlende Hallen für Hockeyvereine „Die aktuelle Situation in Bonn ist schlichtweg eine Katastrophe“

Feuchtigkeit im Wasserland, Land unter hieß es Pfingsten auch in der Turnhalle „An der Josefshöhe“ (der GA berichtete). Die komplette Sperrung der Sportstätten in Dottendorf und Auerberg ist zwar für viele Schulen und Vereine in der Umgebung ärgerlich. Für die Hockeyspieler sind die Schließungen jedoch existenzbedrohend. Denn beide Immobilien waren als Drei-Feld-Halle ausgebaut und damit perfekt für das Hockeytraining.