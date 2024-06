Keine Station als Ersatz Paket-Ärger nach Schließung der Postfiliale in Ippendorf

Die Postfiliale am Bernhard-Berzheim-Platz ist seit Ende März geschlossen. Seit der Schließung gibt es im Bonner Ortsteil Ippendorf mit seinen 2023 gezählten 1985 Einwohnern keinen Ort für DHL- beziehungsweise Postdienstleistungen. Gesetzlich regelt die Post-Universaldienstleistungsverordnung, dass in einer Gemeinde von mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale sein muss. Dass jedoch in Ippendorf nach Wegfall der Filiale „nicht mal eine Paketstation eingerichtet“ wurde, ärgert Anwohner Johannes Kamp. Außerdem würden einige Pakete für Ippendorfer nun nicht in die ausgewählte Packstation auf dem Venusberg – auf gleichem Höhenniveau – geliefert, sondern nach Lengsdorf zur Paketbox am Mühlenbach 2a, die schwerer zu erreichen sei.