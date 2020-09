Kostenpflichtiger Inhalt: Thomas Meier unterstützt Hospize : Ippendorfer radelt 1600 Kilometer für todkranke Kinder

Thomas Meier zeigt sein selbst gestaltetes Spendetour-Shirt kurz vor dem Start in Ippendorf. Foto: Stefan Hermes

Ippendorf 30 Tage radelte Thomas Meier aus Ippendorf für Kinder- und Jugendhospize durch Deutschland. Dabei sammelte er mehr als 5000 Euro an Spenden ein. Jetzt ist er wieder in seiner Heimat angekommen.



Von Stefan Hermes

„Ich schwitze – ihr spendet. Guter Deal, oder?“, schrieb Thomas Meier in der Ankündigung seiner Benefiz-Fahrradtour für den Deutschen Kinder- und Jugendhospizdienst (DKHV). Nun ist er nach 30 Tagen und 1626 Kilometern auf dem Sattel und um zwei Kilo leichter wieder nach Ippendorf zurückgekehrt.

„Es ist zu allererst ein schönes Gefühl, das gesteckte Ziel erreicht zu haben“, sagt der ambitionierte Radsportler. Zudem hat die von ihm organisierte Tour, die nahezu alle ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste miteinander verband, dem Verein mehr als 5000 Euro an Spendengeldern eingebracht.

Deutscher Kinderhospizverein Begleitung bis in den Tod Der Deutsche Kinderhospizverein (DKHV) wurde 1990 von betroffenen Familien gegründet, um das Sterben und den Tod von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und die damit zusammenhängende Lebenssituation zu thematisieren. Damit gilt der DKHV als Wegbereiter der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Mit derzeit 24 ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten an 29 Standorten begleitet und unterstützt der Verein Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Familien. Der Verein mit Sitz in Olpe beschäftigt rund 100 hauptamtliche und mehr als 1000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter dem Dach des DKHV bietet die Deutsche Kinderhospizakademie jährlich mehr als 50 Seminar-, Begegnungs- und Bildungsangebote für betroffene Familien, ehrenamtliche Begleiter und Interessierte an. Bis heute ist es Aufgabe des Vereins, die Kinderhospizarbeit weiter zu stärken und den Tod von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu enttabuisieren. hsf

Durch den Corona-Lockdown und den damit verbundenen Wegfall von Veranstaltungen sind beim DKHV viele der benötigten Spendengelder entfallen. Vor diesem Hintergrund begab sich Meier auf seine Werbetour, die an den 24 besuchten Orten in NRW, Niedersachsen, Oberbayern und Hessen für die notwendige Aufmerksamkeit bei den örtlichen Medien sorgte und damit die Arbeit des Hospizvereins für einen Moment ins Rampenlicht stellte.

Ein weiteres Anliegen des Ippendorfers war es, dem coronabedingten Ausfall eines geplanten großen Familienfestes zum 30-jährigen Bestehen des DKHV am 30. August mit dem Zieleinlauf seiner Tour am Sitz in Olpe noch ein Event zum Jubiläum beizusteuern, was ihm auch gelungen ist: Von seiner vorletzten Station in Siegen aus begleiteten ihn neben dem Siegener Stadtrat Arne Fries viele weitere Freunde und Mitarbeiter des Siegener Hospizes auf den letzten 28 Kilometern seiner Tour nach Olpe.

Die Ortskundigen hatten für Meier eine besonders schöne Tour über Berg und Tal ausgesucht. Über unbefestigte Waldwege in der Kruppacher Heide erreichte die Gruppe die Grenze zwischen Sieger- und Sauerland. Dort stieß die WDR-Moderatorin und Schirmherrin des Siegener Hospizes, Anne Willmes zu den Radfahrern und begleitete sie bis zum Ziel am Olpener Haus der Kinderhospizarbeit, wo Meiers Gruppe mit einem großen Bahnhof vom dortigen Geschäftsführer Martin Gierse, dem Vorstand Albert Kattwinkel und vielen Mitarbeitern und Angehörigen empfangen wurde.

Bescheiden schreibt der „Held des Tages“ in seinen Blog, es sei auch schön gewesen, dass es dort einen Kaffeestand gegeben habe, „an dem ich wieder einmal meine Cappuccino-Lust befriedigen konnte“.

Im Internet lassen sich Meiers Tourerlebnisse in einem Tagebuch nachvollziehen (www.radundfuss.net). Dort finden sich auch weitere 127 Radtouren, die der pensionierte Geologe und IT-Fachmann bereits dokumentiert hat. Dabei wird deutlich, dass es vor allem die vielfältigen Begegnungen mit den Menschen sind, die für ihn die Faszination des Reisens mit dem Fahrrad ausmachen.

Auf seiner DKHV-Tour hatte er ein Buch mitgeführt, in das sich alle besuchten Hospizdienste mit anerkennenden Worten, handgemalten Bildern oder auch aktuellen Fotos verewigt haben. Auf den vielen liebevoll gestalteten Seiten erfährt Meier eine hohe Wertschätzung für seine Aktion. Man bedankt sich dort „von ganzem Herzen“ für sein Engagement für die sterbenskranken Kinder. Man wünscht ihm beispielsweise „einen Schutzengel, der genauso schnell fliegen, wie Du fahren kannst“, oder hat ihm dort auch den auf seine langjährige ehrenamtliche Mitarbeit im ambulanten Hospizdienst passenden Leitgedanken „Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem was wir bekommen und leben von dem, was wir geben“ hinterlassen.

„Tom Meier gibt viel Power, Muskelkraft und Ideen mit seiner Aktion“, fasst es ein weiterer Eintrag zusammen. Das dürfte Meier besonders gefreut haben. „Ich habe mit meiner Fahrt verdeutlichen können, wie gut und sinnvoll es ist, dass in den vielen ambulanten Diensten nicht jeder für sich alleine arbeitet, sondern dass uns alle die Arbeit unter dem Dach des Kinderhospiz-Verbandes vereint“, sagte er am Ende seiner Fahrt. Bei benachbarten Diensten wie beispielsweise denen in Bonn und Siegburg „kennen sich schon mal ein paar Leute“, aber was wisse Bonn schon von Hannover oder Miltenberg von Hamm? Dabei hätten alle Hospizdienste dieselbe Intention, Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen.

Mit seiner Aktion konnte Meier ein Stückchen weit Verbindungen herstellen, um vielleicht in Zukunft noch größere Synergieeffekte erzeugen zu können. „Vielen Dank für die viele Unterstützung von allen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte!“, schrieb Thomas Meier zum Ende seiner Tour. Dann holte ihn seine Frau zur Feier des gemeinsamen 34. Hochzeitstages aus Olpe ab, um – wie er sagte – „in der besten Pizzeria von Bonn“, nicht nur seine gelungene Aktion zu feiern.