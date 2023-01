Zu wenig Sportunterricht : Ippendorfer schlagen bei der neuen Sporthalle kritische Töne an

Ippendorfer schlagen bei der neuen Sporthalle kritische Töne an

Ippendorf In der ersten Bürgerinformation über die neue Halle des HTC Schwarz Weiss Bonn sind die Anwohner verärgert, dass sich Politik und Verwaltung bereits auf einen Standort verständigt haben. Der Verein will eine Dreifachhalle bauen, von der auch die beiden benachbarten Grundschulen profitieren.

Für eine neue Dreifachturnhalle in Ippendorf sprechen viele Gründe. Das sehen auch die Anwohner, aber sie sind nicht damit einverstanden, wie die Verwaltung die Sache anpackt. Sie wollen es genauer wissen – das zeigte sich bei der städtischen Infoveranstaltung am Donnerstag.

Rund 100 Ippendorfer, teils mit eigenen Thesenpapieren bewaffnet und gut auf das Thema vorbereitet, trafen auf Vertreter der Verwaltung. Genau genommen war es daher eher ein Informationsaustausch. Moderator Ludwig Weitz ließ die Zügel in der Diskussion keinen Moment locker, damit nicht alle auf einmal und aufeinander einredeten.

Darum geht es: Für Sport- und Bäderamtschef Stefan Günther ist das Problem und Auftrag, dass immer mehr Kinder unter Bewegungsmangel leiden. „Die Kinder brauchen für ihre Entwicklung Raum.“ Um sich einen Überblick zu verschaffen, hat die Verwaltung ein Gutachten zur Sportentwicklung in der Bundesstadt in Auftrag gegeben. Für Ippendorf und Venusberg kam der Gutachter 2019 zu dem Ergebnis, dass für Engelsbachschule und Waldschule der Neubau einer Zwei- oder Dreifachhalle geboten ist.

„Schulsport ist eine kommunale Verpflichtung“, macht Günther deutlich. Die beiden zweizügigen Grundschulen – 16 Klassen – teilen sich die Turnhalle der Engelsbachschule. „Pro Woche müssen demnach 48 Sportstunden gegeben werden, doch es sind nur 30 Stunden möglich. Macht ein Defizit von 18 Stunden, das unbedingt abgebaut werden muss“, rechnet Günther vor. Eine Turnhalle an der Waldschule zu bauen, ist jedoch „planungsrechtlich nicht möglich“.

Machbarkeitsstudie im Auftrag des Vereins

Also sucht die Verwaltung nach Alternativen. Und da kommt der HTC Ippendorf ins Spiel. Einer der mitgliedsstärksten Vereine Bonn beklagt seit Jahren fehlende Hallenkapazitäten. Geschäftsführer Jan-Christian Diekers berichtet, dass die Mannschaften im Winter in 13 verschiedenen Bonner Hallen trainieren müssen. Überhaupt nur zwei seien wettbewerbstauglich.

Zur Lösung des Problems unternahm der Verein 2019 einen erneuten Vorstoß mit einem sehr konkreten Vorschlag: Er baut auf eigene Kosten eine Dreifach-Turnhalle mit der Option, dass sie von der benachbarten Engelsbachschule (Saalestraße) und der Waldschule (Don-Bosco-Straße) ebenfalls genutzt werden kann. Der HTC hat dazu 2019 eine „Machbarkeitsstudie“ in Auftrag gegeben, die fünf potenzielle Standorte auf dem Sportgelände prüft.

Mit dem Gutachten und einem Bauantrag kam der Ball politisch ins Rollen. Im August 2022 fasste der Sportausschuss einen Auftaktbeschluss. Denn für den Plan des HTC sprechen verschiedene Gründe. Baut der Verein die Halle in eigener Regie, liegt das Projekt nicht der Stadt auf der Tasche. „Außerdem rechnen wir mit einer kürzeren Bauzeit, als wenn es Verwaltung machen würde“, sagt Sportausschuss-Vorsitzender David Lutz. Und: Die beiden Grundschulen profitieren.

Der Sportausschuss hat sich auf der Basis der HTC-Machbarkeitsstudie auch bereits für einen Standort der neuen Halle entschieden: Es ist die Variante 2. Der Neubau käme auf die Fläche des jetzigen Spielplatzes an der Netzestraße.

Kritik an Standortpräferenz

„Da ist jetzt ihre Meinung gefragt“, fordert der Sportamtschef die versammelten Bürger in der Turnhalle der Engelsbachschule auf. Und die machen mit der Vielzahl ihrer Einwendungen klar, dass sie nicht gegen die Halle sind, aber auch nicht nur Zuschauer sein, sondern mitspielen wollen.

Anwohner Andreas Stenz äußert Zweifel, dass die vorgelegte Machbarkeitsstudie tragfähig ist. „Als erste Abschätzung ausreichend. Aber wir brauchen einen qualifizierten Variantenvergleich mit Kostenabschätzung, CO 2 -Abdruck, genaue Abstandsmessungen zur Wohnbebauung.“ Der Mann ist Bauingenieur und wundert sich, dass offenbar bereits ein Standort – die Variante 2 – ausgewählt wurde, „ohne eingehende Prüfung“. Er glaube nicht, dass dieser Standort für eine 27 Meter mal 45 Meter große und 8,50 Meter hohe Sporthalle funktioniert. Er denkt, dass der Bau auf dem vorderen Tennisplatz an der Sahlestraße (Variante 5) besser platziert sei. Ähnlich äußert sich auch Anwohner Thomas Kretschmann. „Wir sind für die Halle, aber man muss den richtigen Platz doch erst noch finden.“

Die vorzeitige Festlegung von Politik und Verwaltung auf einen von fünf Hallenstandorten irritiert und verärgert Anwohner. In der Diskussion kritisieren sie fehlende Transparenz. „Wieso gibt der HTC ein Gutachten in Auftrag, das dann von der Verwaltung als Arbeits- und Entscheidungsgrundlage genommen wird?“, wollte ein Anwohner wissen. Matthis Höller vom städtischen Planungsamt hielt dagegen: „Es ist doch logisch, dass wir vorrangig standortnah suchen.“ Variante 2 sei zudem noch nicht politischer Beschluss. Der Rat entscheide.

Wenig freie Flächen

Eine Anwohnerin hakte nach, warum genau keine Halle an der Waldschule gebaut werden kann. Dort gebe es keine bebaubare Fläche“, so die Antwort. Für die Frage „wieso kann man nicht auf dem Gelände des Sportwissenschaftlichen Instituts bauen?“ gibt es Applaus der Anwesenden. Günther: „Die Flächen gehören dem Land.“ Dann müsse die Verwaltung eben beim Land nachfragen. „Wir stehen erst ganz am Anfang der Planung“, mahnte der Sportsamtsleiter. „Der Ball liegt nun im Feld der Politik. Die Verwaltung wartet auf den Auftrag.“