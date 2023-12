Jahresrückblick 2023 Abschied von Christian Held

Er habe vor nichts Bammel, hat Christian Held, damals noch Trützler, dem GA 2021 in seinem ersten Interview als Hardtberger Bezirksbürgermeister gesagt. Das galt auch für den Tod. Der wurde für ihn knapp zwei Jahre nach dem Gespräch zum Thema. Bei seiner Hochzeit Anfang 2023 war schon klar, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Held sagte da: „Angst habe ich vor dem Sterben, aber nicht vor dem Tod.“ Am 19. August starb er im Alter von 61 Jahren an Krebs.